Жителям Цыганского Поселка могут дать воду раньше срока

Ремонтные работы на магистральном водопроводе в районе проспекта Победы могут закончиться раньше, чем предполагалось.
По плану работники должны были управиться к утру 20 августа. Однако в ресурсоснабжающей компании обнадежили, что вода дойдет до потребителей к полуночи.
Подачу приостановили 19-го числа в 8:00 на сутки в связи со сменой запорной арматуры. Без воды остались дома в Цыганском Поселке:
- ул. Серпуховская;
- ул. Щербакова;
- проезд Щербакова;
- ул. Придорожная;
- 1-й проезд Придорожный;
- ул. Гончарова;
- проезд Гончарова;
- ул. 1-я, 2-я Офицерские;
- 1, 2, 3-й Офицерские проезды;
- ул. Овощная;
- ул. Урожайная.
Нет воды и на проспекте Победы - в частном секторе и в многоэтажках № 80, 82, 84, 86, 86а.
Под отключение попали автодорожный колледж (проспект Победы, 57), школа № 9 (проспект Победы, 78), административное здание (проспект Победы, 88), центр спортивной медицины «Бароком», СК «Горизонт», котельная «Арбеково».
В Заводском районе снижен напор на улицах Ленина, Шмидта, Заводской, ИТР, Лазо, Крупской, Нахимова, Леонова, Фрунзе, Ударной, Кулибина, Циолковского, Беляева, Титова, Воровского, Комсомольской, Докучаева, Гагарина, Загоскина, на Заводском шоссе, в Автоматном переулке и проезде Г. Титова.