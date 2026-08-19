Жителям Цыганского Поселка могут дать воду раньше срока

Ремонтные работы на магистральном водопроводе в районе проспекта Победы могут закончиться раньше, чем предполагалось.

По плану работники должны были управиться к утру 20 августа. Однако в ресурсоснабжающей компании обнадежили, что вода дойдет до потребителей к полуночи.

Подачу приостановили 19-го числа в 8:00 на сутки в связи со сменой запорной арматуры. Без воды остались дома в Цыганском Поселке:

- ул. Серпуховская;

- ул. Щербакова;

- проезд Щербакова;

- ул. Придорожная;

- 1-й проезд Придорожный;

- ул. Гончарова;

- проезд Гончарова;

- ул. 1-я, 2-я Офицерские;

- 1, 2, 3-й Офицерские проезды;

- ул. Овощная;

- ул. Урожайная.

Нет воды и на проспекте Победы - в частном секторе и в многоэтажках № 80, 82, 84, 86, 86а.

Под отключение попали автодорожный колледж (проспект Победы, 57), школа № 9 (проспект Победы, 78), административное здание (проспект Победы, 88), центр спортивной медицины «Бароком», СК «Горизонт», котельная «Арбеково».

В Заводском районе снижен напор на улицах Ленина, Шмидта, Заводской, ИТР, Лазо, Крупской, Нахимова, Леонова, Фрунзе, Ударной, Кулибина, Циолковского, Беляева, Титова, Воровского, Комсомольской, Докучаева, Гагарина, Загоскина, на Заводском шоссе, в Автоматном переулке и проезде Г. Титова.