В Пензе штат больницы № 4 пополнился врачом-эндокринологом

В Пензе в клинической больнице № 4 появился новый эндокринолог - Валерия Платова. Она закончила мединститут в 2024 году.

С 2024-го по 2026-й девушка обучалась в Пензенском институте усовершенствования врачей по специальности «Эндокринология».

«Профессиональный путь Валерии Александровны начался с прохождения практики в больнице № 4. После этого она продолжила работу в учреждении уже в качестве врача-стажера-эндокринолога. За последние полтора года доктор успела накопить значительный опыт ведения пациентов с самыми разнообразными патологиями эндокринной системы, и летом 2026 года она была переведена на должность врача», - сообщили в региональном минздраве.

Специалист владеет навыками диагностики и лечения сахарного диабета, ожирения, болезней щитовидной железы, надпочечников, гипоталамо-гипофизарной системы.

Всего в 2026 году в больницы области, по ожиданиям, трудоустроятся около 600 медицинских работников, в том числе 300 врачей, добавили в минздраве.

Эндокринологи входят в список самых востребованных специалистов в регионе (наряду с хирургами, анестезиологами и терапевтами).