В Пензе обсудили террористическую угрозу в связи с 1 Сентября

Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений стала главным вопросом на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Пензенской области в среду, 19 августа.

1 сентября торжественные линейки в регионе пройдут в 300 школах, 34 колледжах, 4 вузах и 6 филиалах высших учебных заведений. К занятиям приступят около 200 тысяч человек, сообщили в областном правительстве.

Губернатор Олег Мельниченко напомнил участникам заседания о трагедии в Беслане. 1 сентября 2004 года боевики захватили городскую школу № 1 и удерживали заложников до 3-го числа без еды и воды. 3 сентября было принято решение о штурме здания школы. В результате теракта погибло более 300 человек, среди них - 186 детей.

«Сегодня террористическая угроза - это не только опасность БПЛА и захвата заложников пришлыми диверсантами. Это и угроза терактов, которые организуются извне руками наших сограждан, к сожалению», - отметил глава региона.

Он потребовал от участников заседания принять все меры и не допустить, чтобы пензенские дети становились орудиями террора и на них оказалось направлено террористическое воздействие.

В образовательных учреждениях отработают сценарий действий в чрезвычайной ситуации.