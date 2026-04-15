В Пензенский зоопарк привезли новых животных

Общество

Печать
Max

В Пензенском зоопарке появились новые обитатели. Животных привезли из частного зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.

В Пензу доставили двух представителей семейства кошачьих: азиатскую кошку и сервала по имени Викинг. Также в зоопарке появились два лебедя, черный и белый. «Черный - та самая долгожданная невеста для нашего лебедя Мартина. Надеемся, они подружатся», - уточнили в учреждении.

Сейчас животные находятся на карантине.

Кроме того, в зоопарк вернулся ягуар Азар. Он на время переезжал в Нижний Новгород, чтобы составить пару черной пантере Наоми.

Новые постояльцы появляются в Пензенском зоопарке нередко. В декабре 2025 года, к примеру, из Ростова-на-Дону привезли барана редкой лойской породы по имени Ждан. В ноябре прибыла зебра Элли, которая раньше выступала в цирке; в августе приехала пара миниатюрных лисиц (фенеков).

В том же месяце из Барнаула доставили шотландскую корову 2024 года рождения. В июне из Челябинска приехали самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
зоопарк животное птица
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!