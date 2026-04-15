В Пензенский зоопарк привезли новых животных

В Пензенском зоопарке появились новые обитатели. Животных привезли из частного зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.

В Пензу доставили двух представителей семейства кошачьих: азиатскую кошку и сервала по имени Викинг. Также в зоопарке появились два лебедя, черный и белый. «Черный - та самая долгожданная невеста для нашего лебедя Мартина. Надеемся, они подружатся», - уточнили в учреждении.

Сейчас животные находятся на карантине.

Кроме того, в зоопарк вернулся ягуар Азар. Он на время переезжал в Нижний Новгород, чтобы составить пару черной пантере Наоми.

Новые постояльцы появляются в Пензенском зоопарке нередко. В декабре 2025 года, к примеру, из Ростова-на-Дону привезли барана редкой лойской породы по имени Ждан. В ноябре прибыла зебра Элли, которая раньше выступала в цирке; в августе приехала пара миниатюрных лисиц (фенеков).

В том же месяце из Барнаула доставили шотландскую корову 2024 года рождения. В июне из Челябинска приехали самка зебры по кличке Амазонка и самка северного оленя Вьюга.