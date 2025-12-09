В Пензе врачи уникальным способом избавили пациентов от боли

В Пензе врачи больницы № 6 имени Г. А. Захарьина заявили о прорыве в лечении пациентов, страдающих от боли.
В медучреждении впервые провели 2 уникальные операции. Речь о радиочастотной абляции (РЧА) для избавления от хронической боли в спине и коленном суставе.
Суть метода заключается в том, что под контролем рентгена или УЗИ к целевому нерву подводят тончайшую иглу, через которую подается радиочастотный импульс. Он разрушает нервные волокна, ответственные за боль, что приводит к значительному и долгосрочному облегчению.
Процедура малотравматична, поэтому пациент может быстро вернуться к обычной жизни.
РЧА поможет людям с хронической болью в спине, артритной болью в коленном суставе и другими дегенеративными изменениями.
«До сих пор такие вмешательства в нашей клинике проводились нечасто, в том числе из-за высокой операционной нагрузки. Но уже в следующем году после увеличения пропускной способности операционного блока мы сможем помочь значительно большему числу пациентов, предлагая современное интервенционное лечение боли», - пояснили в медучреждении.
Новости по теме
- Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти
- Россиянам назвали шесть сигнализирующих о смертельно опасном заболевании «красных флагов»
- В минздраве рассказали, что случится при пропуске звонка от Елены
- В районной больнице выписывали поддельные рецепты на прегабалин
- Доктор Мясников обратился к россиянам словами «мозгов у вас нет»
- Названа самая популярная пластическая операция у мужчин
- Детский храп: причины и настораживающие симптомы
- В Нижнеломовскую больницу пришли 8 детских медсестер
- Существование правильного питания опровергли
- Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы
Последние новости
- В Пензенской области определили новый очаг бешенства
- Из Пензы отправили обогреватели, лекарства и продукты для бойцов СВО
- В минздраве рассказали, что случится при пропуске звонка от Елены
- В Пензенской области зарегистрировали 20 случаев гриппа
- В Пензе ликвидировали остановку напротив входа в здание вокзала
- Пензенцев проконсультируют по качеству и выбору детских подарков
- 10 декабря отключат электричество в 3 микрорайонах Пензы
- Россиянам хотят облегчить поиск старых друзей и родственников
- Метеорологи дали прогноз погоды в регионе на 9 декабря
- В Пензе мягкие игрушки во дворах изучат на предмет антисанитарии
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!