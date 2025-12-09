Общество

В Пензе врачи уникальным способом избавили пациентов от боли

В Пензе врачи больницы № 6 имени Г. А. Захарьина заявили о прорыве в лечении пациентов, страдающих от боли.

В медучреждении впервые провели 2 уникальные операции. Речь о радиочастотной абляции (РЧА) для избавления от хронической боли в спине и коленном суставе.

Суть метода заключается в том, что под контролем рентгена или УЗИ к целевому нерву подводят тончайшую иглу, через которую подается радиочастотный импульс. Он разрушает нервные волокна, ответственные за боль, что приводит к значительному и долгосрочному облегчению.

Процедура малотравматична, поэтому пациент может быстро вернуться к обычной жизни.

РЧА поможет людям с хронической болью в спине, артритной болью в коленном суставе и другими дегенеративными изменениями.

«До сих пор такие вмешательства в нашей клинике проводились нечасто, в том числе из-за высокой операционной нагрузки. Но уже в следующем году после увеличения пропускной способности операционного блока мы сможем помочь значительно большему числу пациентов, предлагая современное интервенционное лечение боли», - пояснили в медучреждении.

Источник — фото больницы № 6 имени Г. А. Захарьина
