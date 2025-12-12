Циклонический вихрь: в выходные пензенцев ждет ненастье

12.12.2025 | 13:23

В предстоящие выходные на погоду в Пензенской области будет влиять циклонический вихрь, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Жителей региона ждет первое настоящее снежное ненастье. Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться снегом, временами сильным, с сильным порывистым ветром, метелью и снежными заносами на дорогах», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, северо-западными потоками в регион начнет поставляться холодный воздух и температурный режим примет обычные для декабря значения.

Днем ожидается до -10 градусов, по ночам до -12.

К началу следующей рабочей недели на улице будет немного спокойнее, ветер станет слабее, но морозы усилятся.