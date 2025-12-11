Перевозка елки на машине: что грозит за нарушение правил

11.12.2025 | 11:20

Покупателям елок на базарах следует помнить о правилах перевозки новогодних деревьев на машине, предупредили в ГАИ. Игнорирующим требования придется ответить рублем либо проститься с правами.

В первую очередь необходимо крепко обвязать елку и упаковать ее в пленку, сетку или мешок. Это нужно, чтобы уберечь машину от повреждений. На крыше дерево фиксируется шпагатом или жгутами, пропущенными через ветки. Располагать его следует комлем вперед, подложив старое одеяло или любую плотную ткань.

Груз не должен загораживать обзор водителю, затруднять управление, нарушать устойчивость автомобиля, перекрывать знак с госномером и задние фонари.

Допускается выступание елки не больше чем на 1 м спереди и сзади и максимум на 40 см от внешнего края габаритных огней. При выходе за ограничения требуется поставить знак «Крупногабаритный груз», а в темное время суток - белые и красные световозвращатели.

При перевозке елки внутри машины необходимо освободить багажник от всех вещей и сложить задние сиденья. Дерево укладывается нижней частью по ходу движения и фиксируется веревками и ремнями. При этом для исключения угрозы водителю оно отгораживается доской.

За нарушение правил предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок до 3 месяцев.

Перевозчик обязан иметь при себе документы на елку, иначе вырубка будет признана незаконной. Наказание - от штрафа в пределах 100 тысяч рублей до уголовной ответственности.