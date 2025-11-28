Убирают даже лавочки: в Терновке сносят детские площадки

28.11.2025 | 11:43

В Первомайском районе Пензы в 20 дворах сносят игровые элементы на детских площадках, а также скамейки. Их установили в 2021 году по программе исполнения наказов избирателей, однако оборудование имело дефекты и не было принято управлением ЖКХ города.

Сообщения пензенцев о демонтаже появились в Сети в двадцатых числах ноября. «Мы, жители, недоумеваем: забрали те детские элементы, которые были установлены совсем недавно, а те, что стоят давно, не тронули. Непонятно, кто и зачем забрал. Может, их украли?» - задалась вопросом жительница Терновки в местном чате мессенджера Telegram.

Согласно списку, фото которого опубликовали в чате, сносу подлежат площадки на Бийской, 16, Ивановской, 7, Калинина, 154, Кижеватова, 14, 16, 20, 37, Крамского, 93, Куйбышева, 18а, Окружной, 119, Пограничной, 34, 39, Полевой, 27, Пушанина, 12, 44, Российской, 31, Свердлова, 77, Терновского, 156, 158, 186.

Вопрос на сессии гордумы в пятницу, 28 ноября, затронул депутат Алексей Иванов.

«Волна негодования. Лавочки выковыривают у подъездов жилых домов, ничего не оставляют», - возмутился он.

Председатель гордумы Денис Соболев заявил в ответ, что эта проблема касается не только Первомайского, но и Октябрьского и Ленинского районов Пензы.

«К большому сожалению, юридической возможности решения данной проблемы в настоящий момент нет. Потому что есть решения суда, вплоть до Верховного, которые вступили в силу и которыми определено, что установленные элементы не соответствовали условиям конкурсной документации», - пояснил Соболев.

Так как Управление ЖКХ Пензы не приняло оборудование, собственник не получил деньги и сейчас его демонтирует.

«Собирали совещание, приглашали представителей управляющих компаний, ТСЖ, на территории которых установлены данные элементы, предлагали им рассмотреть возможность выкупа по остаточной цене за 50% от стоимости этих элементов, но особого понимания данная ситуация не нашла», - рассказал Соболев.

Вопрос о сносе непринятых детских площадок обсуждается депутатами не впервые. В мае 2024 года занимавший тогда пост председателя гордумы Владимир Мутовкин порекомендовал управлению ЖКХ в будущем более тщательно проводить операционный контроль.

«Если бы мы на стадии операционного контроля эту ситуацию выявили, то не допустили бы, чтобы площадка была установлена, а потом демонтирована. По закону мы правы, но огромный негативный резонанс будет среди населения. Скажут: вот они поставили одни элементы, бюджетные деньги тратят, потом срезают, ставят другие. Мы каждому не объясним, что бюджетных денег здесь не тратится - этому человеку не оплачено», - указал тогда Мутовкин.