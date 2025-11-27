Врач: Привычка откладывать будильник ухудшает самочувствие

27.11.2025 | 09:15

Ежедневная привычка откладывать звонок будильника на 10 минут приводит к хронической усталости, предупредила врач-эндокринолог Анна Одерий.

«Чтобы понять, почему так, нужно разобраться, что происходит в организме в момент первого звонка будильника. Утреннее пробуждение достигается благодаря слаженной работе эндокринной и нервной системы. За час-полтора до подъема уровень кортизола постепенно растет, мелатонин снижается, активируется симпатическая система. Мозг начинает «выводить» тело из ночного режима. Когда будильник срабатывает, система пробуждения уже почти завершила свою работу», - пояснила специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

Если нажать на «Отложить», то человек вновь погружается в поверхностный сон. Он недостаточно глубокий и дезориентирует мозг. Наблюдается так называемая сонная инерция - состояние тумана, слабости, тяжелой головы. Эти ощущения могут длиться 30 минут, а у некоторых людей и 2-3 часа после подъема.

Отложенный будильник означает повторение цикла: микропробуждение, стресс, попытка вновь уснуть и новое пробуждение.

«Со временем это нарушает циркадный ритм. Мозг перестает понимать, в какой момент нужно окончательно включаться. Вместо одного четкого пробуждающего сигнала он получает серию коротких «ложных стартов». Это повышает утренний уровень кортизола, делает подъем все тяжелее и может влиять на качество сна вечером - человеку сложнее заснуть в одно и то же время», - рассказала эндокринолог.

По ее словам, дополнительные 10 минут сна ничему не помогают. Отложенный будильник работает как избегание необходимости пробудиться и встать. Это дает короткий всплеск дофамина, который приносит человеку немного облегчения. Однако физиологически сон слишком фрагментированный, чтобы быть полезным.

Врач предупредила: в долгосрочной перспективе привычка переводить будильник способна усилить хроническую усталость, снизить концентрацию, ухудшить настроение. Она особенно опасна для тех, у кого наблюдаются тревожность, симптомы депрессии.

Чтобы избавиться от этой привычки, медик посоветовала стабилизировать время отхода ко сну, постепенно сдвигать его на 15 минут раньше каждые несколько дней, если не выходит нормально высыпаться.

Также она рекомендовала использовать только один будильник и оставлять телефон или часы далеко от постели, чтобы не испытывать соблазн отложить звонок. Включение света тоже поможет мозгу быстрее проснуться, снизив уровень мелатонина.