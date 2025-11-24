В стране и мире

Врач назвала опасное последствие выщипывания волос в носу

Выщипывание волос в носу может быть смертельно опасно, предупредила отоларинголог, хирург Тоня Эл Фармер. Последствие, к которому может привести это действие, она назвала изданию Daily Mail.

По словам Фармер, нос — это участок лица, который входит в треугольник смерти. Эта зона так называется, потому что в ней расположены кровеносные сосуды, связанные с глубокими структурами головного мозга, поэтому травмы кожи в ней создают высокий риск того, что инфекция попадет в мозг, объяснила врач.

При этом опаснее всего будут золотистый стафилококк или различные стрептококки. «Эти бактерии живут на нашей коже, но, попав в кровь, они могут вызвать отек, покраснение, боль, а в редких случаях распространиться глубже и достичь мозга», — предупредила врач. Она добавила, что иногда инфекция в этой области может спровоцировать сепсис и тромбоз.

Фармер также подчеркнула, что опасность может представлять не только выщипывание волос в носу, но и любые действия, при которых человек травмирует кожу в треугольнике смерти: выдавливание прыщей, порезы или прокалывание носа.

Ранее дерматолог Даниэль Кассиано рассказал, как избавиться от черных точек. По его словам, важно, в частности, правильно питаться и деликатно очищать кожу.

