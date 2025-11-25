В стране и мире

Врач предупредила о последствиях всего одного пропуска чистки зубов перед сном

Печать
Telegram

Всего один пропуск чистки зубов перед сном уже негативно сказывается на состоянии зубов, утверждает ортодонт Альмудена Эрраис. О том, к каким последствиям приводит недостаточная гигиена полости рта, она рассказала изданию 20minutos.

По словам Эрраис, чистить зубы перед сном намного важнее, чем с утра.

«В течение дня во рту скапливаются бактерии и остатки пищи», - пояснила она.

Среди негативных последствий пропуска вечерней чистки зубов врач выделила воспаление десен и запах изо рта по утрам.

«Ночью выработка слюны значительно снижается, поэтому если вы не чистите зубы, оставшиеся во рту бактерии питаются остатками пищи, вырабатывая кислоты, ослабляющие эмаль и вызывающие ее повреждение, а также кариес», - предупредила она.

Ранее стоматолог Ирина Антонова рассказала, как правильно выбрать зубную щетку. Она посоветовала при повышенной чувствительности зубов отдавать предпочтение мягкой щетине.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети