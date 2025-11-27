Общество

21 жительнице региона вручили медали «Материнская доблесть»

В среду, 26 ноября, в Пензе провели торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, который в 2025 году отмечается 30-го числа. В областной филармонии чествовали многодетных женщин.

Трех жительниц региона, вырастивших от 5 до 9 сыновей и дочерей, удостоили медалей «Материнская доблесть» II степени. 18 женщин, воспитавших по 3-4 ребенка, - III степени.

Также 22 участницы торжества получили благодарности областного минтруда за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

«Быть матерью - это не просто роль, это ежедневный подвиг, требующий терпения, любви и самоотдачи. Сегодня мы чествуем тех, кто воспитывает детей, сохраняет семейные ценности и тем самым укрепляет будущее нашей страны.

Каждая из вас - пример настоящего мужества и доброты. Мы гордимся вами и благодарны за ваш неоценимый труд», - подчеркнул в обращении к женщинам министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

Источник — фото минтруда
