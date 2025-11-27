21 жительнице региона вручили медали «Материнская доблесть»

В среду, 26 ноября, в Пензе провели торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, который в 2025 году отмечается 30-го числа. В областной филармонии чествовали многодетных женщин.
Трех жительниц региона, вырастивших от 5 до 9 сыновей и дочерей, удостоили медалей «Материнская доблесть» II степени. 18 женщин, воспитавших по 3-4 ребенка, - III степени.
Также 22 участницы торжества получили благодарности областного минтруда за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.
«Быть матерью - это не просто роль, это ежедневный подвиг, требующий терпения, любви и самоотдачи. Сегодня мы чествуем тех, кто воспитывает детей, сохраняет семейные ценности и тем самым укрепляет будущее нашей страны.
Каждая из вас - пример настоящего мужества и доброты. Мы гордимся вами и благодарны за ваш неоценимый труд», - подчеркнул в обращении к женщинам министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.
Новости по теме
- Стали известны детали аварии под Москвой с выпавшей на ходу из авто годовалой девочкой
- Второй корпус детсада № 109 на Попова открылся после ремонта
- С 1 февраля 2026 года выплаты на содержание детей-сирот вырастут
- 16-летний пензенец заставил 8-летнюю девочку записывать интимные видео
- В регионе планируют увеличить выплаты на содержание детей-сирот
- Малышам из семей участников СВО хотят бесплатно выдавать питание
- В Колышлейском районе ребенка-инвалида не хотели брать в детсад
- Появился подозреваемый в убийстве обнаруженного в московском пруду ребенка
- В Москве годовалый мальчик едва не лишился зрения из-за лечения насморка дома
- В Кузнецке за 10 месяцев родилось полтысячи детей
Последние новости
- 28 ноября отключат свет в центре и 4 микрорайонах Пензы
- Врач: Привычка откладывать будильник ухудшает самочувствие
- Детям, рожденным через 300 дней после смерти отца, назначат выплату
- Объявлена дата прямой линии губернатора Олега Мельниченко
- Гибель семьи в Засечном: суд начал рассматривать дело виновника ДТП
- 27 ноября в Пензенской области будет облачно и прохладно
- Кардиолог: Через несколько дней после этого симптома увозят с инфарктом
- Зареченских пенсионеров ждут на занятиях суставной гимнастикой
- Больше половины жителей региона привились от гриппа
- В Пензе будут бороться с лихачами для снижения аварийности
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!