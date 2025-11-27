В Пензенской области с начала года выявили 167 новых случаев ВИЧ

27.11.2025 | 14:55

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, в областной больнице имени Н. Н. Бурденко рассказали о ситуации в регионе.

За 10 месяцев 2025 года в Пензенской области зарегистрировали 167 новых ВИЧ-инфицированных, заболеваемость составила 14,3 на 100 тысяч населения.

По сравнению с 2024 годом картина улучшилась: тогда в области за аналогичный период выявили 206 новых случаев (в 2023-м было 226).

В целом в последние 3 года показатель заболеваемости устойчиво снижается. Если с 2023-го до 2024-го он уменьшился в 1,08 раза, то последние обследования показали падение в 1,22 раза.

Специалисты напомнили, что в Пензе можно бесплатно и, при желании, анонимно проверить собственный ВИЧ-статус. Процедуру проводят в центре борьбы со СПИДом на проспекте Победы, 122. Телефон для справок 8 (8412) 96-65-55.

Учреждение работает с понедельника по пятницу с 8:00. Пробы на вирус иммунодефицита берут до 15:00, результаты можно получить до 18:00.