Малышам из семей участников СВО хотят бесплатно выдавать питание

19.11.2025 | 18:19

В категорию получателей специальной молочной продукции МАУ «Детское и лечебное питание» в Пензе хотят включить семьи участников СВО, в которых есть малыши первого-второго года жизни. Соответствующий проект решения городской думы депутаты рассмотрели на заседании в среду, 19 ноября.

Под участниками СВО в решении понимаются:

- призванные на службу в ходе частичной мобилизации;

- контрактники;

- добровольцы;

- проходящие службу в войсках национальной гвардии, следственном комитете;

- граждане РФ, принимавшие в соответствии с решениями органов государственной власти ДНР, ЛНР участие в СВО с 24 февраля 2022 года.

«Обеспечение специальными молочными и дополнительными продуктами детского питания детей первого-второго года жизни из семей участников СВО предоставляется независимо от размера среднедушевого дохода семьи, зарегистрированной в установленном порядке в Пензе, по справке, выданной участковым врачом-педиатром на основании копии документа, содержащего сведения об участии в СВО», - уточняется в проекте.

Ранее сообщалось, что таких детей в Пензе насчитывается 181.

Пока бесплатным питанием в областном центре обеспечиваются малыши из многодетных и малообеспеченных семей.

Депутаты предварительно одобрили включение семей участников СВО в число льготников. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.