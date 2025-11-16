В стране и мире

Появился подозреваемый в убийстве обнаруженного в московском пруду ребенка

В деле об убийстве мальчика, голову которого нашли в Гольяновском пруду в Москве, появился первый подозреваемый. Об этом стало известно изданию Baza.

Речь идет о мужчине среднего телосложения с ростом около 180 сантиметров. В ночь на 14 ноября местные жители видели, как подозреваемый бросил в пруд пакет, в котором позже обнаружили рюкзак с головой ребенка.

Следователи выясняют местонахождение и личность неизвестного.

Ранее сообщалось, что причиной смерти ребенка могла стать асфиксия. Об этом свидетельствуют следы и гематомы, найденные на шее мальчика.

Источник фото - прокуратура Москвы.

Источник — lenta.ru
