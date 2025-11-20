В регионе планируют увеличить выплаты на содержание детей-сирот

20.11.2025 | 10:22

В Пензенской области в 2026 году планируют увеличить размер ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий законопроект депутаты регионального Заксобра рассмотрят на ближайшей сессии.

На ребят, проживающих в специализированных организациях, и детей, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, с 1 февраля предполагается выделять следующие суммы в зависимости от возраста:

- до 3 лет - 21 235 рублей (сейчас 18 455);

- от 3 до 7 лет - 20 169 рублей (сейчас 17 980);

- от 7 до 11 лет - 26 396 рублей (сейчас 23 355);

- от 11 до 18 лет - 28 468 рублей (сейчас 25 130).

Компенсация для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на каждого выпускника организации и детей указанной выше категории с 1 февраля будет составлять 130 480 рублей (+ 13 035 рублей по сравнению с 2025 годом).

На ребят, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, с учетом возмещения затрат на оплату жилья и ЖКУ в период с 1 февраля по 30 июня планируют выделять:

- до 3 лет - 22 081 рубль (сейчас 19 301);

- от 3 до 7 лет - 21 015 рублей (сейчас 18 826);

- от 7 до 11 лет - 27 242 рубля (сейчас 24 201);

- от 11 до 18 лет - 29 314 рублей (сейчас 25 976).

С 1 июля 2026 года суммы для данной категории детей снова увеличат, но незначительно. В зависимости от возраста они будут такими:

- до 3 лет - 22 115 рублей;

- от 3 до 7 лет - 21 049 рублей;

- от 7 до 11 лет - 27 276 рублей;

- от 11 до 18 лет - 29 348 рублей.

На реализацию этих мер социальной поддержки в 2026 году потребуется 1 млрд 99 млн 302 тыс. 900 рублей. Средства предусмотрены в проекте областного бюджета.