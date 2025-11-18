На территории Пензенской области объявили беспилотную опасность

На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», сообщил губернатор Олег Мельниченко в 12:21 вторника, 18 ноября.
«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», - уточнил он.
Чаще всего беспилотную опасность в регионе объявляют в темное время суток. Так, 17 ноября режим ввели в 21:51. Потом ночью, в 2:44, был заявлен план «Ковер»: действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Все отменили в 7:10.
Беспилотная опасность объявляется, если возле границ Пензенской области замечены БПЛА. В данной ситуации надо сохранять спокойствие, не подходить к окнам, избегать мест массового скопления людей, следить за актуальной информацией в официальных каналах.
Особого внимания требует другой сигнал - «Воздушная опасность». Он доводится до населения путем звуковых оповещений (включается сирена «Внимание всем!»), СМС, по ТВ и радиоканалам.
