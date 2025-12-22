Экономика

Стал известен размер пенсий пензенцев после повышения

С января 2026 года в России запланировано повышение пенсий. В результате выплаты пожилым пензенцам увеличатся в среднем больше чем на тысячу рублей.

По данным Социального фонда России, средний размер пенсионного обеспечения в номинальном выражении в Пензенской области на 1 октября 2025 года составлял 19 160,47 рубля для работающих пенсионеров и 21 927,39 - для неработающих.

В среднем по Приволжскому федеральному округу суммы чуть выше - 20 663,92 рубля и 23 136,3 рубля соответственно.

С января в России будут проиндексированы страховые пенсии по старости. Размер повышения составит 7,6%. Таким образом, пенсии у работающих пенсионеров в Пензенской области увеличатся в среднем до 20 616,66 рубля, а у неработающих - до 23 593,87.

С 2026 года стоимость фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 9 584,69 рубля, а стоимость 1 пенсионного коэффициента - 156,76 рубля. Также будет повышен на 1 год возраст выхода на пенсию: для мужчин - до 64 лет, для женщин - до 59.

