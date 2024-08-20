В Земетчине отказались возводить модульные корпуса больницы

20.08.2024 | 11:34

Жители поселка Земетчино обратили внимание на то, что возведение новых зданий районной больницы прекратилось, и забили тревогу.

«Никаких официальных заявлений про новые корпуса, почему остановили стройку?» - спросила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Марина С.

На обращение отреагировал представитель Земетчинской районной больницы. Он напомнил, что на базе медучреждения создадут межрайонный сосудистый центр, оснащенный современной аппаратурой. Туда смогут обращаться жители Вадинска, Башмакова и других населенных пунктов.

«К сожалению, было обнаружено, что монтаж быстровозводимых модульных конструкций первичного сосудистого отделения, приемно-диагностического отделения и хирургического корпуса проводился с нарушением противопожарных норм, в связи с чем принято решение начать капитальное строительство вышеназванных корпусов с учетом всех строительных норм и правил, в том числе с разработкой проектной документации и получением положительных заключений государственной экспертизы», - объяснили Марине.

Возведение модульного корпуса первичного сосудистого отделения начали в мае этого года. Сдать объект планировали уже осенью. Кроме того, в течение года хотели установить еще два модульных корпуса больницы: хирургический и приемно-диагностический.