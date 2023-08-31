В Земетчинском районе откроют новый медицинский центр

На базе Земетчинской районной больницы к весне 2024 года хотят создать межрайонный медицинский центр.
Помимо Земетчинского, он будет обслуживать жителей Вадинского и Башмаковского районов.
Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, планируется построить три быстровозводимые модульные конструкции. Там расположатся первичное сосудистое и приемно-диагностическое отделения, хирургический корпус.
Для нового медучреждения закупят 383 единицы оборудования. Стоимость реализации проекта - около 500 млн рублей. Медицинский центр создаст новые мощности, повысит качество помощи пациентам и сократит время их доставки в лечебное учреждение.
Сейчас готовят документацию, проводят капитальный ремонт существующих теплосетей, сносят старый хирургический корпус и благоустраивают территорию Земетчинской больницы.
Первый этап проекта намерены завершить до 1 октября 2023 года.
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