В Земетчинском районе откроют новый медицинский центр

31.08.2023 | 14:08

На базе Земетчинской районной больницы к весне 2024 года хотят создать межрайонный медицинский центр.

Помимо Земетчинского, он будет обслуживать жителей Вадинского и Башмаковского районов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, планируется построить три быстровозводимые модульные конструкции. Там расположатся первичное сосудистое и приемно-диагностическое отделения, хирургический корпус.

Для нового медучреждения закупят 383 единицы оборудования. Стоимость реализации проекта - около 500 млн рублей. Медицинский центр создаст новые мощности, повысит качество помощи пациентам и сократит время их доставки в лечебное учреждение.

Сейчас готовят документацию, проводят капитальный ремонт существующих теплосетей, сносят старый хирургический корпус и благоустраивают территорию Земетчинской больницы.

Первый этап проекта намерены завершить до 1 октября 2023 года.