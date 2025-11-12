Развеян миф о вреде еды после шести вечера

12.11.2025 | 08:15

Врач-терапевт Екатерина Ладыгина признала ошибочным мнение о том, что вредно принимать пищу после 18:00. Главное правило - нужно завершать ужин не позже, чем за 3 часа до отхода ко сну.

«После шести можно и нужно есть. Речь идет о том, что для нормализации пищеварения желательно делать последний прием пищи не позднее чем за три часа до сна. Это важно. Но, опять же, нет двух одинаковых организмов, поэтому рекомендации по режиму питания часто носят индивидуальный характер», - пояснила специалист в беседе с изданием «Известия».

Например, люди, у которых нарушена толерантность к глюкозе, могут просыпаться среди ночи из-за падения уровня сахара в крови. Поэтому им будет полезен небольшой перекус перед сном: 1-2 вареных яйца, горсть орехов.

Перед отходом ко сну и даже среди ночи могут есть женщины в период грудного вскармливания. Для них это важно, так как молоко должно оставаться питательным.

«Ужинать лучше за три часа до сна. Он должен быть белковым, с углеводами в виде некрахмалистых овощей: кусочек рыбы с зелёным салатом, кусочек белого мяса с тушеными овощами или что-то подобное. Общая порция - до 350 г по объему желудка», - рассказала врач.

Если к ужину прилагался десерт или вместо полезных блюд был фастфуд, то перед сном лучше прогуляться, чтобы полученная из глюкозы энергия не ушла в жировое депо.