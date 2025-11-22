Доктор Мясников заявил об опасной группе лекарств для гипертоников

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил об опасности одной группы лекарств для людей с повышенным давлением. Об этом он высказался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».
Мясников призвал гипертоников избегать частого применения сосудосуживающих капель для носа. По его словам, злоупотребление этой группой препаратов может спровоцировать у людей с высоким давлением инсульт.
При этом доктор уточнил, что если человек с гипертонией один раз воспользуется каплями для носа, то ничего плохого с ним не произойдет.
Ранее Мясников назвал время суток, которое медики считают самым опасным для жизни. Специалист рассказал, что инфаркты чаще всего происходят в определенные часы.
Перед этим Мясников развеял миф о давлении. Врач опроверг мнение о том, что одна популярная процедура поможет избавиться от гипертонии.
Источник фото - pxhere.com.
