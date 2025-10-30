Сеть «Караван»: в октябре пензенцы съели более 10 т морских деликатесов

30.10.2025 | 11:18

Пензенская сеть магазинов «Караван» успешно открыла рыбный сезон, предложив покупателям новое меню, вдохновленное яркими рецептами в морском стиле.

Результаты превзошли ожидания: уже определились блюда-лидеры, которые понравились пензенцам.

Безусловные фавориты - фунчоза с горбушей, сочные котлеты из креветок, стрипсы из трески, мидии в сливках, а также стейк из форели. В октябре продали более 10 тонн этих блюд, уточнила руководитель направления «кулинария» сети «Караван» Светлана Борисова.

Приобрели у пензенцев популярность и рыбные угощения из пекарни «Пан Калач», входящей в сеть: морская пицца, пироги и расстегаи с рыбой. Всего было продано около 5 тонн такой продукции.

Рыбный сезон в «Караване» набирает обороты, пензенцев ждет еще множество гастрономических открытий. А для тех покупателей, кто предпочитает готовить самостоятельно, магазины сети предлагают свежую форель по привлекательной цене. Осенью и зимой велика вероятность купить икряную рыбу и побаловать себя деликатесом.

Если же времени на поход в магазин совсем нет, а хочется чего-то особенного прямо сейчас, все блюда рыбного меню доступны с доставкой на дом или в офис через сервис «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».