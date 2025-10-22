Вода «Ключ здоровья» поможет при «синдроме сухого офиса»

22.10.2025 | 14:42

С наступлением холодов центральное отопление становится синонимом уюта и комфорта. Однако у этого блага есть негативная сторона. Изменение микроклимата в помещениях может плохо сказаться на самочувствии, иммунитете и даже внешнем виде.

Основная проблема отопительного сезона - критическое снижение влажности воздуха. Если комфортным для человека считается уровень 40-60%, то работающие на полную мощность радиаторы способны снизить этот показатель до 20-25%. Такой воздух по своим характеристикам приближается к климату пустыни.

Длительное пребывание в помещении с пересушенным воздухом может привести к следующим негативным последствиям:

- ослабление защитных барьеров организма - слизистая носоглотки пересыхает, истончается, становится уязвимой для вирусов и бактерий; сухой воздух - одна из причин роста заболеваемости ОРВИ;

- «синдром сухого офиса», симптомы которого - головная боль, быстрая утомляемость, снижение концентрации и сонливость в течение рабочего дня. Их часто испытывают зимой офисные сотрудники, что неврологи связывают с обезвоживанием организма;

- проблемам с кожей - она теряет влагу, появляются чувства стянутости, сухости, также страдают волосы, которые становятся более ломкими и электризуются.

Во время отопительного сезона важно употреблять больше жидкости. Однако специалисты по питанию и диетологи напоминают: для эффективного восполнения дефицита воды важен не только ее объем, но и качество.

Водопроводная вода, проходящая через системы очистки и ветхие трубы, теряет часть своей пользы. Чай и кофе обладают легким мочегонным эффектом и не считаются полноценной заменой воды.

Наиболее предпочтительным вариантом для поддержания здоровья в этот период считается природная артезианская вода, которая сохраняет свой первоначальный минеральный состав. Она не только утоляет жажду, но и поставляет организму необходимые микроэлементы, такие как магний, кальций и калий.

Чтобы минимизировать негативное влияние сухого воздуха, специалисты посоветовали придерживаться простых правил: поставить бутылку «Ключа здоровья» на рабочий стол, чтобы она стала постоянным напоминанием сделать глоток; когда одолевает усталость или сонливость, вместо чашки кофе выпивать стакан воды.

