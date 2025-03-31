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Общество

В Кузнецком районе капитально отремонтируют детский лагерь

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В Кузнецком районе капитально отремонтируют корпуса детского оздоровительного лагеря «Ласточка». Муниципальное учреждение находится в 14 километрах от села Старый Кряжим, вблизи реки Кадады.

Открытый конкурс на проведение работ организовала районная администрация. Согласно данным портала госзакупок, начальная (максимальная) стоимость контракта, который заключат с победителем, - 28 644 330 рублей.

Сейчас состояние четырех корпусов оставляет желать лучшего: из-за отсутствия отмостки атмосферные осадки проходят в фундамент; на стенах имеются трещины; кровельное покрытие вздулось и протекает; дверные полотна рассохлись, коробки осели, поэтому плотного притвора нет; окна покоробились и расшатались; внешний вид зданий морально устарел, сообщается в проектной документации.

Подрядчику предстоит провести демонтажные и общестроительные работы, заменить сети водо- и электроснабжения, канализации, установить пожарную сигнализацию.

Капремонт должен завершиться до 31 августа этого года, но может быть выполнен досрочно.

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