Прокомментировано снижение ключевой ставки

19.12.2025 | 17:05

Решение регулятора открывает для рынка кредитования новый этап смягчения условий, заявили в ВТБ. Однако изменения будут неоднородными. В сегменте потребительского и автокредитования рынок оперативно должен отреагировать снижением ставок, в том числе в преддверии Нового года.

На ипотечный рынок сейчас влияет больше факторов, чем только ключевая ставка, поэтому изменения, возможно, будут уже в следующем году.

«Очередной раунд смягчения денежно-кредитной политики формирует особые условия и для рынка вкладов. В целом потребительская модель продолжит оставаться накопительной, а вклад - базовым и наиболее востребованным инструментом. При этом на рынке начнется плавная коррекция доходности по депозитам. Сейчас основные игроки рынка предлагают максимальную доходность по вкладам на уровне 16% годовых, и в ближайшей перспективе на фоне решения ЦБ она может снизиться», - предупредил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Основной фокус у банков останется на краткосрочном привлечении, где максимальные ставки приходятся на сроки от 3 до 5 месяцев. Вкладчикам это позволит зафиксировать в конце года максимальные ставки, особенно с учетом завершения в декабре годовых депозитов, открытых в прошлом году по ставкам выше 20%.

Рынок рублевых сбережений продолжит расти. Этот рост в декабре будет подпитываться традиционной усиленной конкуренцией банков за вкладчиков.

По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Доход вкладчиков в 2025-м будет примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.