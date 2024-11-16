В Пензенской области выявлены 7 «черных кредиторов»

16.11.2024 | 13:03

С января по сентябрь включительно Банк России выявил в Пензенской области 7 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке - 2 пирамиды и 5 кредиторов.

«В большинстве случаев нелегальные кредиторы по-прежнему работали под вывеской комиссионных магазинов, выдавая займы под залог имущества. Таким образом, они предоставляли услуги ломбарда без специального разрешения», - рассказала пресс-секретарь Пензенского отделения Банка России Галина Худякова.

Она напомнила, что такие организации не включены в государственный реестр, не соблюдают законодательство и не контролируются Банком России.

Нелегальные компании подменяют договоры займа иными документами, например договорами комиссии, хранения, купли-продажи. Проценты по ним могут существенно превышать те, которые установлены для добросовестных участников рынка. Переданное им имущество не страхуется, тогда как для ломбардов это обязательное требование.

Кроме того, нет гарантии, что клиенту выплатят деньги при реализации имущества, а действующие законным образом ломбарды обязаны вернуть разницу, если прибыль превышает сумму, установленную при оценке.

Банк России вносит такие организации в список компаний с признаками нелегальной деятельности и публикует сведения на официальном сайте.

«Перед обращением в ломбард убедитесь, что он состоит в государственном реестре. Легальное учреждение должно заключать с клиентом договор займа в форме залогового билета», - порекомендовала Галина Худякова.

Ранее сообщалось, что за I полугодие в регионе выявлено 4 «черных кредитора».