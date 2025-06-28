Мошенники должны будут вернуть пензенцам более 19 млн рублей

28.06.2025 | 14:35

В Пензенской области отмечается снижение киберпреступности. Так, за 5 месяцев 2025 года зарегистрировали 2 210 криминальных деяний такого рода - на 705 меньше, чем за январь-май 2024-го (2 915).

Доля преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, в общем количестве зарегистрированных в регионе преступлений за 5 истекших месяцев составила 45%.

«Правоохранительными органами предварительно расследованы уголовные дела по 376 криминальным посягательствам данной категории, в то же время принятие решений о приостановлении производства по уголовным делам остается на высоком уровне - 1 889», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Надзорное ведомство в этом году подало в суд 97 исков о возвращении пострадавшим жителям региона похищенных денег. Злоумышленники должны будут выплатить суммарно более 19 000 000 рублей.

«Из числа предъявленных исков рассмотрено и удовлетворено 4 - на 196 000 руб. Остальные заявления находятся на рассмотрении судов», - добавила Елена Листарова.