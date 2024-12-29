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Общество

Технологии ПЭТ/КТ могут появиться в Пензе через 3 года

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В Пензе через несколько лет может появиться позитронно-эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом (ПЭТ/КТ). Это оборудование необходимо для диагностики и лечения рака.

«Когда будут построены хирургический корпус (в онкодиспансере. - Прим. ред.) и ПЭТ/КТ?» - спросила на странице регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте» жительница области Яна А.

Представитель министерства ответил женщине, что в регионе с 2025 по 2030 год планируют реализовать федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями «путем модернизации и дооснащения оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)».

Регион подал предварительную заявку на ПЭТ/КТ.

«Она согласована с Минздравом России и предполагает дооснащение областного онкологического клинического диспансера ориентировочно в 2028 году», - рассказал представитель министерства.

О создании в области ПЭТ-центра речь ведется уже несколько лет. В июле 2023 года пензенцам сообщали, что ПЭТ пока останется недоступной для них: оснащение центра оборудованием обойдется в сотни миллионов рублей, достигнутые договоренности с инвесторами не дошли до завершения. Региональное правительство направляло в столицу обращение об оказании содействия в вопросе выделения средств для приобретения дорогостоящей аппаратуры.

В начале 2024-го стало известно, что центр ядерной медицины все же появится, соответствующее соглашение подписано.

Пензенцы часто жалуются в соцсетях, что вынуждены проходить ПЭТ в других городах.

«Для точного диагноза в онкологии очень нужен такой аппарат. Людям приходиться ездить на обследование в Тамбов, Воронеж и т. д. за большие деньги, квота на такое обследование не выделяется. В Москве 3 года тому назад мне предлагали сделать обследование на таком аппарате за 45 тысяч», - писала в июле 2023-го пензячка.

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