В последнюю неделю мая на улице будет тепло и солнечно

26.05.2025 | 11:35

В последнюю рабочую неделю мая в Пензенской области будет властвовать антициклон. Прогноз погоды подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Юго-восточные потоки обеспечат поставку сухого и разогретого воздуха. В результате на улице установится ясная и по-летнему жаркая погода», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В отдельных районах Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).

Днем за окном будет +26...+30 градусов. По ночам прогнозируется от +6...+11 в начале рабочей недели, до +16 - в конце.

В четверг и пятницу, 29 и 30 мая, возможна гроза.