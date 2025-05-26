27 мая в Пензенской области будет летняя погода

26.05.2025 | 21:00

Во вторник, 27 мая, в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник похолодает до +6...+11 градусов, осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до +23...+28. В ночь на среду термометры покажут +8...+13 градусов.

Тепло и солнечно будет до конца недели: в Пензенской области властвует антициклон.

В народном календаре 27 мая Сидор Бокогрей. На Руси подмечали: если в этот день холодно, так будет и все лето.