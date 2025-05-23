26 мая на Маяке, ГПЗ и в Маньчжурии не будет горячей воды

23.05.2025 | 10:30

С 8:00 26 мая в микрорайонах Маяк, ГПЗ и Маньчжурия в очередной раз отключат горячую воду. Причина - переустройство участка тепловой сети, который находится в зоне между улицами Антонова и Измайлова, где прокладывается новая дорога.

Ресурса не будет по следующим адресам:

- ул. Антонова, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76;

- ул. Ангарская, 11;

- ул. Зарубина, 19, 27;

- ул. Измайлова, 58а (к. 1-3), 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 72а, 74, 76, 79, 81, 83;

- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4;

- ул. Бумажников, 1, 3, 14/21;

- ул. Парковая, 10;

- ул. Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15;

- ул. Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

В зоне отключения окажутся такие соцобъекты, как школа № 77 (к. 2, ул. Антонова, 72), детский сад № 4 «Мозаика» (ул. Антонова, 45а), детский сад № 4 «Солнышко» (ул. Антонова, 68), детский сад № 57 (филиал «Матрешка», ул. Ново-Казанская, 10Б), МАУ «Детское и лечебное питание» (ул. Измайлова, 73), ФОК «Маяк» (ул. Стадионная, 4а), поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3), школа № 43 (ул. Парковая, 2), стоматологическая поликлиника № 3, детская поликлиника № 4, Пензенский ТЮЗ, ТЦ «Атак» (ул. Антонова, 78).

«Ориентировочный срок возобновления горячего водоснабжения - 21:00 30 мая», - предупредили в ресурсоснабжающей организации.

12 и 19 мая там же ГВС отключали для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность.