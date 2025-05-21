Тысячи жителей Арбекова на сутки останутся без холодной воды

21.05.2025 | 10:22

В пензенском микрорайоне Арбеково планируется отключение холодной воды на сутки - с 8:00 27 мая до 8:00 28 мая.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, это связано с ремонтом водопровода у дома № 2а на улице Стасова.

Воды не будет по следующим адресам:

- ул. Ладожская, 79, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 112а, 112Б, 113, 114, 115, 117, 117а, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 129а, 133, 133а, 135, 139, 141, 144, 144а, 146, 147, 148, 148а, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 164, 168;

- ул. Лядова, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

- пр. Строителей, 37, 39, 39в, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 97, 98, 108, 114, 120, 126, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 152а, 154, 156, 156а, 166, 166в, 168, 172, 174;

- ул. 65-летия Победы, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 28 (к. 1), 29, 30, 31, 32;

- ул. Генерала Глазунова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 21;

- ул. Бутузова, 3, 3 (к. 1), 7, 13;

- ул. Яшиной, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14.

Также без воды останутся детские сады по адресам:

- ул. Ладожская, 81 (№ 142), 89 (№ 152), 101 (№ 152), 127 (№ 130), 143 (№ 142), 146а (№ 149);

- ул. Лядова, 8 (№ 143);

- пр. Строителей, 95 (№ 143);

- ул. 65-летия Победы, 1, 3, 9, 11 (№ 10);

- ул. Бутузова, 11 («Симба»).

Не будет ресурса и в школах:

- ул. Ладожская, 14а (№ 74); 131 (№ 74), 125 (№ 73);

- ул. Лядова, 14 (№ 67), 50 (№ 76);

- пр. Строителей, 128 (№ 68), 140 (№ 68);

- ул. Генерала Глазунова, 10 (№ 78).

Отключение произойдет также в объектах здравоохранения:

- ул. Стасова, 6 (кардиоцентр);

- ул. Лядова, 30 (стоматология);

- ул. Стасова, 7 (клиническая больница № 6);

- ул. Стасова, 7, к. 3 (областная наркологическая больница);

- ул. Стасова, 7Б (диагностический центр «Медиклиник»);

- пр. Строителей, 37а (областной онкологический диспансер);

- ул. Ладожская, 158 (детская поликлиника).

Кроме того, под отключение попадают ДС «Буртасы», ФОК «Чайка», областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, торговые центры «Гранат», «Берлин», «Весна», «Проспект», «КаГау», «Квартал», «Маяк», «Застава».

Техническая вода будет подвозиться по заявкам социально значимых объектов и управляющих компаний.

«Обращаем внимание на то, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен. Кроме того, как показывает практика, накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что в свою очередь также влияет на снижение давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора», - предупредили ресурсники.