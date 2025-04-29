В Заречном из-за репетиций парада изменится маршрут автобусов

29.04.2025 | 18:29

В Заречном из-за подготовки к 9 Мая изменится маршрут движения общественного транспорта. Речь идет об автобусах № 2.

На время репетиций парада, которые будут проводиться на протяжении нескольких дней на главной площади города, перекроют участок проспекта 30-летия Победы - от улицы Ленина до Комсомольской.

Маршрут автобусов придется изменить в следующие периоды:

- 30 апреля - с 14:00 до 15:00;

- 5 мая - с 14:30 до 17:30;

- 6 мая - с 14:30 до 17:30;

- 7 мая - с 17:00 до 18:30.

Кроме того, 6 мая в связи с легкоатлетической эстафетой с 16:30 до 20:00 будет закрыт для движения участок проспекта 30-летия Победы от улицы Ленина до Братской, изменится схема движения автобусов на маршрутах № 2, 4, 5, 101 и 103, сообщили в АО «Автотранс».