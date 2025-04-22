Общество

Клиенты ВТБ смогут «выгнать» мошенников из онлайн-банка в 2 клика

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Сброс сессий позволяет «выгнать» мошенников из онлайн-банка, если клиент сразу не распознал обман и дал злоумышленникам доступ в личный кабинет. ВТБ сделал востребованный функционал доступным в цифровом варианте: теперь посмотреть подключенные к онлайн-банку устройства, отвязать их и завершить все сессии можно в мобильном приложении.

Каждый месяц услугой сброса текущих сессий и отвязкой устройств через контакт-центр или отделения банка пользуются порядка 130 тысяч человек. Как правило, это те, кто уже отдал мошенникам коды из СМС или обнаружил подозрительную активность в своем аккаунте.

Теперь функционал появился в разделе «Вход в приложение» в онлайн-банке. Там можно увидеть список устройств со всеми сессиями. Если онлайн-банк открыт на незнакомом устройстве, можно в 2 клика завершить активные сессии и отвязать все устройства. После этого зайти по новому, временному паролю сможет только клиент.

«Сброс сессий с отвязкой всех устройств - один из самых востребованных сервисов, направленных на защиту клиентских денег в онлайн-банке. Поэтому мы сделали его удобнее и быстрее. Если по звонку в контакт-центр это можно было сделать за пару минут, то теперь - самостоятельно и за пару кликов. При этом не нужно идти в отделение или к банкомату. Этот функционал позволяет оперативно вернуть себе контроль над онлайн-банком, если вы дали доступ мошенникам, а также позволяет отслеживать по истории входов, что никто лишний без вашего ведома туда не заходит», - пояснил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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Источник — фото пресс-службы ВТБ
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