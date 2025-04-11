Мошенники предлагают россиянам инвестировать в цифровые рубли

11.04.2025 | 18:43

Банк России предупредил о новом способе мошенничества. Аферисты предлагают гражданам зарабатывать, вкладывая деньги в цифровые рубли. На самом деле такой инвестиционной программы не существует.

Чтобы заманить людей, злоумышленники создают сайты, оформляют их в фирменных цветах и используют логотип цифрового рубля.

Пользователей встречает «личный менеджер», он просит жертву пройти анкетирование, ответить на вопросы и оставить контактные данные. Затем из человека пытаются вытянуть деньги.

«Агитируют как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока «порог входа низкий», потому что потом стартовая сумма будет значительно увеличена», - предупредили в Банке России.

Граждан просят сохранять бдительность и доверять только официальным источникам.