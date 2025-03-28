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Общество

В Пензе хотят разрешить въезд на кладбища по некоторым дням

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В Пензе хотят частично открыть въезд на кладбища. Вопрос обсуждался в пятницу, 28 марта, на сессии городской думы.

Председатель гордумы Денис Соболев напомнил, что скоро православные пензенцы будут отмечать Пасху и Радоницу.

«И коллегам, и мне, и в администрацию поступают жалобы наших граждан, которые не могут заехать на территорию кладбищ, особенно в ненастную погоду. Уровень благоустройства пензенских кладбищ, конечно, улучшается, но пока он еще не достиг того, чтоб человек мог спокойно, не запачкавшись, дойти до могилы своего родственника», - отметил он.

Денис Соболев попросил главу Пензы Олега Денисова внести изменения в соответствующее постановление и разрешить в большие церковные праздники - родительские субботы и другие - предоставлять свободный доступ автотранспорту на городские кладбища.

В свою очередь Олег Денисов пообещал выполнить эту просьбу.

Въезд на кладбища был закрыт из-за того, что посетители на машинах нарушали благоустройство: повреждали ограждения, памятные плиты, скамейки, бордюрный камень. Проезд разрешен только катафалкам, автомобилям с лицами пожилого возраста или гражданами с ограниченными возможностями здоровья, специализированным транспортным средствам. Остальным необходимо оформить пропуск.

В 2024 году во время православных праздников на 3 дня - 5, 12 и 14 мая - снимались ограничения на въезд легкового транспорта на Восточное и Новозападное кладбища Пензы.

В 2023 году с 11 по 15 апреля также снимали ограничения на въезд, чтобы пензенцы смогли привести в порядок могилы своих близких.

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