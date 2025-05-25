Пензенцы сообщили о серьезном ДТП на проспекте Строителей

25.05.2025 | 21:29

Вечером в воскресенье, 25 мая, на проспекте Строителей в Пензе случилось ДТП с участием двух автомобилей.

Об аварии очевидцы рассказали в соцсетях. По их словам, рядом с ТРЦ «Коллаж» столкнулись ВАЗ-2114 и Chevrolet.

На кадрах с места происшествия - «четырнадцатая» с покореженной передней частью и иномарка, оказавшаяся на газоне. У Chevrolet разбита задняя часть.

Горожане сообщили, что в ДТП пострадали люди. Пока официальной информации о происшествии нет. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ.

В ночь на 25 мая на 344-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов в Иссинском районе столкнулись Toyota Estima и «Лада-Веста». В ДТП погибло 2 человека, 10 пострадали.