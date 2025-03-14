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Общество

В Пензе школы призвали уходить от аутсорсинга при организации питания

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Пензенские школы должны уходить от системы аутсорсинга (передачи функций по приготовлению пищи сторонней организации) и обеспечивать питание учеников самостоятельно. Такое мнение было высказано на заседании в гордуме 12 марта.

Депутаты вместе с начальником управления образования Юрием Каленовым обсудили случаи, когда в учреждения поступает фальсифицированная продукция от недобросовестных производителей и поставщиков.

«В 2024 году была проделана большая работа, мы с центром гигиены и эпидемиологии проработали вопрос усиления производственного контроля образовательных организаций. Так, теперь забор проб сырья в детских садах и школах осуществляется не разово в течение года, а ежеквартально, то есть учреждение заключает договор и без предупреждения центр гигиены приезжает и осуществляет забор. В качестве сравнения: в прошлом году было выявлено 3 факта фальсифицированной продукции, сейчас, на март, у нас выявлено уже 6 случаев», - рассказал Юрий Каленов.

По его словам, чаще всего санитарным нормам не соответствует молочная продукция (масло, творог, сгущенное молоко), причем среди производителей и поставщиков есть пензенские. Больше всего вопросов по никольскому и каменскому маслозаводам, уточнил начальник управления образования.

Председатель гордумы Денис Соболев высказал мнение, что в перспективе школам нужно переходить на организацию процесса питания детей своими силами. Он подчеркнул, что это позволит сделать процесс более прозрачным и избежать участия в нем недобросовестных производителей и поставщиков.

Перевод организации питания во многих образовательных учреждениях Пензы на аутсорсинг состоялся несколько лет назад. Уже к 2017 году 84% столовых обслуживали специализированные предприятия, 16% находилось на балансе учебных заведений. В детских садах такой способ не прижился.

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