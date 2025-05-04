В честь праздника в школах откажутся от традиционных звонков

04.05.2025 | 11:56

В преддверии 9 Мая в российских школах вместо привычных звонков на переменах будут звучать военно-патриотические песни. Акцию Минпросвещения РФ приурочило к 80-летию Победы.

Как сообщается на сайте ведомства, в школах используют фрагменты популярных песен «Казаки в Берлине», «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь» и другие.

Проект «Мелодии вместо звонков» стартовал в ноябре прошлого года. Для учеников включают отрывки известных песен и классических произведений.

Ранее анонсировали акцию «Ура Победе!». Для участия в ней нужно набрать с мобильного телефона короткий номер 1945 и выбрать соответствующий раздел.

Нажав цифру 4, можно прослушать ежедневную сводку Совинформбюро, зачитанную Юрием Левитаном; с помощью цифры 2 - установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна победа». Нажав 3, звонящий получит ссылку для бесплатной загрузки этих песен на телефон, чтобы установить их в качестве мелодии звонка.

Акция продлится до 15 мая.