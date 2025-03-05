В России предложили регистрировать сделки с недвижимостью удаленно

05.03.2025 | 10:49

У россиян может появиться право регистрировать сделки с недвижимостью, не посещая МФЦ, а используя биометрию. Депутаты Госдумы приняли законопроект в первом чтении.

Цель нововведений - упростить процедуру. Главное условие - личности продавца и покупателя должны быть подтверждены в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием биометрии.

Так, россияне смогут отправлять заявления о регистрации в электронном виде, предварительно заверив их электронной цифровой подписью (ЭЦП), сообщила «Парламентская газета».

Планируется, что пользоваться правом россияне смогут с июля 2026 года, до этой даты должны успеть подготовить информационные ресурсы Росреестра.

Ранее для сделок с недвижимостью предложили ввести «период охлаждения». Таким способом хотят защитить граждан от мошенников, которые убеждают их продать квартиру и перевести им вырученные деньги.