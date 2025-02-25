СВО: категорию получателей одной из мер поддержки семей расширили

25.02.2025 | 20:39

В Пензенской области расширили категорию получателей одной из мер поддержки семей участников СВО. Теперь дети бойцов смогут отдохнуть на Черноморском побережье вне зависимости от места жительства родителя.

Ранее путевки на путешествие в летние каникулы выдавались только тем детям (от 6 до 18 лет), отец или мать которых погибли при выполнении боевых задач и при этом на день смерти проживали на территории региона или были зарегистрированы в нем по месту дислокации воинской части.

«Таким образом, в условиях, когда погибший военнослужащий проживал на территории иного региона, а его дети - в Пензенской области, несовершеннолетние не могли воспользоваться своим правом на отдых и оздоровление», - пояснила старший помощник прокурора региона Елена Листарова.

Чтобы устранить несправедливость, надзорный орган внес представление председателю областного правительства Николаю Симонову.

После его рассмотрения было принято решение о расширении категории получателей.