Пензенцы должны отдать банкам больше половины годового дохода

24.02.2025 | 09:21

В Пензенской области подсчитан объем задолженности населения перед банками. В среднем на одного жителя приходится 362,3 тыс. рублей.

Данные приводят эксперты ria.ru. Они составили рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения. Пензенская область в нем находится на 54-й строчке из 85.

Соотношение среднедушевого долга пензенцев по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025-го равнялось 61,5%. За год задолженность одного человека выросла на 16,1 тыс. рублей.

В ряде соседних с Пензенской областью регионов ситуация с закредитованностью населения обстоит лучше. Например, Мордовия заняла 23-е место в рейтинге. Там соотношение среднедушевого долга и годового заработка составляло 52,8%. В среднем каждый житель должен вернуть банку 306,4 тыс. рублей.

Саратовская область находится на 27-й строчке с показателями 53,6% и 320,2 тыс. рублей соответственно. Тамбовская область - на 35-м месте: 55,5%, 309,3 тыс. рублей.

У жителей Ульяновской области уровень закредитованности выше, чем у пензенцев. Регион расположился на 56-м месте в рейтинге. Соотношение среднедушевого долга ульяновцев и годового заработка составляло 62,3%. Объем задолженности в среднем на каждого человека - 377,2 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стала Республика Ингушетия с показателями 15,5% и 64,2 тыс. рублей. Самые закредитованные - жители Тывы (85-е место в рейтинге, 151,6%, 1 млн 39,6 тыс. рублей).