Экономика

Спрогнозированы уровень ключевой ставки и инфляция в 2026 году

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова дала прогноз, что в течение 2026 года Центробанк может продолжить курс на снижение ключевой ставки. Но из-за грядущего повышения налога на добавленную стоимость с 20% до 22% не исключено, что в феврале следующего года регулятор может взять паузу в этом процессе.

Представители Банка России предполагают, что в 2026 году инфляция достигнет целевого уровня в 4% годовых. Это создаст условия для дальнейшего понижения ключевой ставки.

В течение 2025 года годовая инфляция в России уже продемонстрировала спад с 9,92% в январе до 7,7% в октябре.

По мнению Мильчаковой, о замедлении роста потребительских цен до целевого показателя ЦБ говорит тот факт, что сезонно сглаженная инфляция за последние 12 месяцев уже находится в диапазоне 4-4,5%.

«Но пока вопрос в том, насколько и как долго повышение НДС в начале следующего года будет препятствовать процессу замедления инфляции», - сообщила Мильчакова.

Источник — Банки.ру
