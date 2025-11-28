Россиянам подсказали, что есть на обед, чтобы после не клонило в сон

Сонливость после обеда - это реакция организма на неправильное питание и сбои в режиме дня, рассказала нутрициолог Марина Косенкова.
По ее словам, после приема пищи кровоток смещается к желудочно-кишечному тракту, мозг получает меньше кислорода, уровень сахара подскакивает, потом падает, вырабатывается гормон сна, который дает сигнал организму притормозить.
«Если обед состоит из быстрых углеводов, качели сильнее. Всплеск, спад - и глаза закрываются», - пояснила специалист в беседе с изданием «Известия».
Правильный обед, после которого не клонит в сон, должен состоять из 3 блоков: белки, полезные жиры и сложные углеводы.
Белок (мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи) дает сытость, выравнивает скорость поступления энергии. Жиры (авокадо, орехи) продлевают чувство насыщения. Сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, крупы, овощи) отдают энергию постепенно, без резкого подъема уровня сахара.
В обед обязательно стоит включать клетчатку, которая содержится в зелени, овощах, фруктах. Она замедляет усвоение сахара, помогает удерживать концентрацию.
Идеальный вариант - куриная грудка на гриле, киноа или бурый рис, салат-микс. Также рекомендуется запеченная рыба со сладким картофелем и брокколи. Все эти блюда легкие и сытные, после них не будет клонить в сон.
«Витамины и минералы тоже влияют на бодрость. Витамины группы B поддерживают нервную систему, магний помогает нервно-мышечной регуляции и снижает ощущение стресса, железо предотвращает анемию и связанную с нею вялость. Если регулярно клонит в сон, имеет смысл проверить дефициты», - отметила Косенкова.
Имеет значение и размер порции. Переедание может привести к спаду активности. Оптимальный объем обеда, по словам нутрициолога, 400-600 г. При этом есть нужно спокойно, не торопясь, ведь мозгу требуется время для получения сигнала о насыщении.
Специалист добавила, что на самочувствие в течение дня также влияют недосып, хронический стресс, нехватка свежего воздуха, редкие перерывы на отдых и разминку, обезвоживание.
«Если дремота все же накрыла, помогают короткая прогулка на 10-15 минут, проветривание и чашка зеленого чая или кофе без сахара», - пояснила она.
