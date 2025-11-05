Сажайте в эти дни: назван подробный лунный календарь дачника на ноябрь

05.11.2025 | 15:22

Ноябрь - это месяц завершения основных работ в саду и огороде, а также подготовки растений и участка к зиме.

Фазы Луны в ноябре 2025 года:

- полнолуние - 5-го числа;

- убывающая Луна - с 6-го по 19-е;

- новолуние - 20-го;

- растущая Луна - с 21-го по 30-е.

Самые благоприятные дни для работ - 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 29 ноября. Посадка озимых, укрытие растений, обрезка, обработка, подкормки, работа с почвой.

Нежелательные дни - 11, 12, 26, 27, 30-е. Лучше заняться планированием, ремонтом инвентаря.

Самые неблагоприятные дни - 5-е и 20-е. Любые работы с растениями нежелательны, кроме борьбы с вредителями или болезнями.

6-19 ноября - обрезка плодовых деревьев и кустарников, санитарная обрезка (7, 8, 9, 10-го числа). Обработка от вредителей и болезней (13, 14, 15-го). Вспашка, рыхление почвы (16-го и 17-го). Посадка луковичных цветов (13, 16, 17-го).

21-30 ноября - защита деревьев от грызунов, побелка стволов (23, 24, 25-го). Подкормка многолетников (в те же дни). Внесение органических удобрений.

Если позволит погода, для посадки озимого чеснока и лука-севка благоприятны 6, 9, 13, 23, 24, 25-е числа, редиса и дайкона (подзимний посев) - 6, 9, 13, 23, 24, 25, 29, 30-е, зелени (салат, укроп, петрушка) - 9, 29, 30-е, луковичных и клубневых цветов - 13-е, плодовых деревьев и кустарников - 23, 24, 25 ноября.