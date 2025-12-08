Экономика

В Пензенской области снова заморозили плату за аренду земли

В Пензенской области снова продлили мораторий на повышение платы за землю. В 2026 году ее размер останется на уровне 30% кадастровой стоимости.

«Заморожено» повышение платы за увеличение площади частных участков при перераспределении с участками, находящимися в собственности Пензенской области, или неразграниченными землями», - пояснили в областном правительстве.

Не будут индексироваться и цены на принадлежащие региону и неразграниченные участки при выкупе собственниками объектов недвижимости, расположенных на них.

Мораторий на повышение цены на землю вводился и продлялся в Пензенской области неоднократно.

Это решение принимается для поддержки арендаторов.

