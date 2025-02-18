Россияне поддерживают отказ от зарубежного ПО

18.02.2025 | 13:22

Большинство сотрудников крупных предприятий в России (60%) считают правильным в нынешних реалиях отказ от зарубежного софта, показал опрос ВТБ, проведенный к Уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах».

Участие в опросе приняли сотрудники крупных организаций, которые в своей работе используют различные программные продукты: пакеты офисных программ, средства коммуникации, инженерное и специализированное ПО и системы и др.

Из тех, у кого есть опыт перехода на российский софт, порядка 60% сообщили, что, хотя отечественные разработки сейчас и уступают в чем-то зарубежным, это либо некритично, либо вскоре российские решения будут доработаны и перестанут отличаться от иностранных. А 23% опрошенных пользователей отечественного ПО и сейчас считают эти решения не отличающимися от зарубежных.

Около половины (46%) не почувствовали «особой разницы» при переходе на отечественные продукты, отметив, что в основных опциях они не уступают зарубежным. Столько же (47%) признались, что испытывали дискомфорт, но он объяснялся отказом «от привычных алгоритмов» работы с ПО. 7% опрошенных заявили, что «российские программы оказались лучше и удобнее, чем те, которые использовались ранее». Перешедшие на отечественное ПО также отмечали, что при переходе они ожидали именно то, что в итоге получили (72%); для 19% респондентов «все оказалось лучше, чем ожидалось», для 9% - хуже, говорится в исследовании, проведенном ВТБ.

Для основной части респондентов в целом неважно, будет ли тот или иной инструмент зарубежным, главное - чтобы он работал; таких оказалось 74%. При прочих равных предпочтут отечественное ПО 17% опрошенных. Среди основных причин, которыми они объясняют свой выбор, - надежность для бизнеса и страны, защита от шпионских программ и отзыва лицензий. Также это поддержит российских разработчиков и позволит им улучшать свои продукты. Меркантильные интересы в виде потенциального одобрения руководства, премий и продвижения по службе оказались среди причин на последнем месте - так объяснили свой выбор менее 9% из тех, кто предпочел бы российское ПО.

Около 70% респондентов отметили, что используют в своей работе отечественное ПО. 56% имели опыт перехода на него или в 2024 году (36%), или ранее (20%), а еще 15% отметили, что изначально работали на российском ПО. Около 30% продолжают использовать зарубежный софт.

В опросе приняли участие свыше 1 000 россиян старше 18 лет - сотрудников крупных организаций, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек.