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Общество

Лунинское предприятие заплатит за превышение нагрузки на ось 400 тысяч

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Пензенский областной суд рассмотрел жалобу директора ООО «Лунинская ПМК» с просьбой отменить постановление инспектора МТУ Ространснадзора по ЦФО и решение Никольского районного суда. Этими актами компанию, которая занимается строительством дорог, признали виновной в нарушении допустимой нагрузки на ось транспортного средства.

Инспектор Ространснадзора оштрафовал ООО «Лунинская ПМК» на 400 000 рублей, суд первой инстанции оставил его постановление без изменения.

Нарушение было зафиксировано 4 сентября на 51-м километре дороги Городище - Никольск - д. Ночка - граница области. КамАЗ, принадлежащий ООО «Лунинская ПМК», двигался с превышением предельно допустимого показателя по нагрузке на группу осей на 58%. Специального разрешения у собственника на это не имелось.

Директор предприятия пояснил: КамАЗ в это время был в аренде у индивидуального предпринимателя. Также он высказал сомнения в том, что средство фиксации работало в автоматическом режиме.

Однако суд, изучив материалы дела и выслушав экспертов, не согласился с этими доводами. Оснований сомневаться в корректности работы аппаратуры не нашлось, а обязанность по соблюдению правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств лежит на их собственнике.

Постановление инспектора Ространснадзора и решение Никольского районного суда были оставлены без изменения, а жалоба директора ООО «Лунинская ПМК» - без удовлетворения.

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