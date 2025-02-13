Названа самая опасная схема мошенников в январе

13.02.2025 | 12:38

В январе количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем. Злоумышленники стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства, маскируя вредоносные программы под легитимные приложения, чтобы похитить деньги россиян, сообщает пресс-служба ВТБ.

Одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем. В январе клиенты чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене и сопровождают сделку формальными деталями - отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется.

Активно используются схемы с оплатой доставки. Клиент получает ссылку на оплату через якобы официальные сервисы. На деле это поддельные страницы, где ввод данных карты приводит к краже средств.

Выросло и число случаев с автоматическими подписками. Пользователь переходит по ссылке на сайт с «бесплатным пробным доступом» к образовательным курсам, аналитике или развлечениям. После внесения платежных данных происходит активация автоматических списаний.

Одновременно на 50% выросло число ложных схем онлайн-заработка. Одна из самых распространенных - фальшивые инвестиции. Клиенту рекомендуют вложить деньги в «перспективные активы», обещая высокий доход. Однако после перевода средств доступ к платформе блокируется.

Среди новых тенденций - мошенничество с продвижением товаров на маркетплейсах. Жертве предлагают деньги за лайки, отзывы и бронирование отелей. После нескольких выполненных заданий требуется предоплата или покупка «доступа к платформе», а затем мошенники исчезают.

В рамках мошенничества с трудоустройством клиенту предлагают вакансию, но для выхода на работу просят установить специальное приложение. В реальности это замаскированное вредоносное ПО, дающее злоумышленникам полный доступ к устройству и банковским данным.

Для защиты от мошенников не следует:

- вводить данные банковских карт на незнакомых сайтах;

- переходить по ссылкам в мессенджерах и соцсетях для оплаты товаров или доставки.

Рекомендуется:

- проверять URL-адрес и отзывы;

- быть осторожным с предложениями заработка, если требуется предоплата или установка программ;

- использовать антивирусное ПО и не устанавливать приложения из неизвестных источников;

- проверять ссылки перед переходом;

- подключить определитель номера, чтобы распознавать звонки мошенников.